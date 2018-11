Kaunase Žalgirise kasvandik avaldas, miks ta Tartusse mängima tuli

"Treener Priit Vene," kõlas põhjus. "Tulin Žalgirisest Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda laenule, sest Kaunases mulle piisavalt mänguaega ei jagunud. Kuna treener Priit Vene on Žalgirisega väga tihedalt seotud ja tunneb sealset süsteemi hästi, siis mõtlesingi siin proovida! Ja ma olen õnnelik, et ma praegu just siin mängin."

18-aastane mängujuht rääkis veel, et üritab Tartus iga päevaga paremaks saada ning loodab kunagi pääseda ka Leedu rahvusmeeskonda. U16 ja U18 koondistes on ta võitnud EM-i hõbemedai ja U17-ga MM-i pronksi.

"See on kirjeldamatu tunne, mis tekib oma rahvuskoondist esindades," rääkis Velička. "Väiksena unistavad sellest ju kõik. Loodan, et ühel päeval murran ka A-koondisesse."

"Siin Tartus on minu eesmärk saada paremaks iga päev. Lisaks annan endast alati kõik, et meeskond võiduni viia," lisas ta.

