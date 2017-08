Kaspar Treier saigi oma tahtmise: uueks mängupaigaks Itaalia esiliiga!

Eesti U18 korvpallikoondise pallur Kaspar Treier mängib uuel hooajal koos Arnold Mittiga Itaalia esiliiga uustulnuka Poderosa Basketi ridades.

204-sentimeetrine Treier valiti lõppenud hooajal Itaalia U20 liiga MVP-ks ning lõppenud hooaja järel sõnas mees ka välja, et soovib teha sammu esiliigasse - nüüd on see soov ka täide läinud.

Samal tasandil mängib ka Eesti koondise tagamees Rain Veideman.

Lepingu esialgne pikkus on üks aasta, kuid Montegranaro linna meeskonnal on võimalik seda veel pikendada.

"Klubi võttis minu agentidega kohe pärast eelmise hooaja lõppu ühendust ning teadsin, et see oli hea märk," sõnas Treier uue tööandja kodulehele. "Mulle meeldib Montegranarosse liikumine, sest leian, et see on minu arengu jaoks suurepärane koht. Rääkisin treeneriga ning ta ütles, et soovib mind kasutada number kolme ja nelja peal. Samuti saan pallida koos Arnold Mittiga, kellega olime ka Eestis tiimikaaslased. Ootan uut hooaega!"