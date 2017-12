Kas tagasi Itaaliasse? Siim-Sander Vene otsib aktiivselt uut mängupaika

Jalavigastusest paranev Eesti mulluse aasta parim meeskorvpallur Siim-Sander Vene on asunud aktiivselt otsima uut mängupaika.

Itaalia kõrgliiga klubiga Reggio Emilia said jutud selgeks räägitud, sinna tagasiteed enam pole. Viimased kaks kuud on Vene end ravinud ja treeninud Eestis, itaallastel on selle ajaga välismaalaste kohad uute täiendustega komplekteeritud.

Tartu Ülikooli meeskonna juures harjutav ääremängija on vigastusest tagasituleku lõppfaasis ning sobiva pakkumise korral valmis uuteks väljakutseteks. Üks võimalik variante on ka Itaalia liigasse tagasiminek (mitte Reggio Emilia klubi juurde). Delfile teadaolevalt toimetab mängija agent aktiivselt ka sellel suunal.

Siim-Sander Vene sai vigastada vahetult enne hooaja algust ja Reggio Emilia eest ta üheski ametlikus mängus kaasa teha ei saanud.