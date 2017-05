Karl Kristjan Karpin ja Badalona Joventut mängivad Hispaanias meistrikullale

Nelja parema hulgas oli Joventut 79:63 üle Malaga Unicajast. Vahe kärises sisse 3. veerandajal, mis lõppes resultaadiga 23:11. Karpin pääses väljakule vaid mõneks sekundiks.

Teises poolfinaalis alistas Real 55:53 Barcelona. Kaotajate poolel paistis 21 punktiga silma leedulane Arnas Velicka.

Ja hi som, A LA FINAL!!! Superem al @unicajaCB per 79-63 en un partit de menys a més. Ja estem una mica més a prop de 🏅 #TotPerUnSomni pic.twitter.com/M0AKFNeE9i— Basquet Base Penya (@BasketBasePenya) May 5, 2017