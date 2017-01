Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kanguri tööandja Varese Openjobmetis kaotas täna Itaalia meistriliigas koduväljakul Torino Fiatile 79:86.

Kangur mängis 31 minutit ning tõi 2 punkti ja võttis 7 lauapalli. 34-aastane eestlane tabas mõlemad vabavisked, kuid ei saanud mängust korvi ühtegi viset seitsmest.

Varese jaoks oli see neljas järjestikune kaotus, neil on turniiritabelis 4 võitu ja 11 kaotust, mis tähendab 16 klubi hulgas 14.-15. koha jagamist. Torino Fiat on võitnud seitse mängu ning on kümnes.