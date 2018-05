Kangur, Talts ja Sokk sel suvel Eesti koondist ei esinda

Uutele tulijatele saab maailmameistrivõistluste valikmängudes osalemine olema kõva proovikivi, kuid Sokk usub, et keegi hätta ei jää. „Meil on ka piisavalt kogemust. Korvi all on uued tugevad kutid, kuid keegi tagaliini meestest peab haarama liidrirolli.“ Aeg ettevalmistuseks on lühike, kuid peatreeneri arvates piisav, et kogenumatele asjad meelde tuletada ja uustulnukad mängu sulandada. „Küll nad hakkama saavad,“ olid Sokk positiivselt meelestatud.

29. juunil läheb Eesti rahvusmeeskond olulises 2019. aasta maailmameistrivõistluste mängus võõrsil vastamisi Suurbritanniaga ning 2. juulil kodusaalis Kreekaga. Enne seda peetakse kaks kontrollkohtumist Soomega - 21. juunil Saku Suurhallis ja 25. juunil Helsingis. Koondis alustab ühistreeningutega 14.juunil.