Kristjan Kanguri koduklubi Varese kaotas Itaalia korvpalli meistriliigas koduväljakul 76:83 (24:25, 18:17, 19:20, 15:21) Sassari meeskonnale.

Kangur oli oma võistkonna resultatiivseim, visates 23 minutiga 16 punkti. Dominique Johnson, kes oli platsil kõik 40 minutit, lisas 14 silma. Võitjate parim oli Rok Stipcevic 21 punktiga.

Varesel seega tabeli punase laterna staatusest pääseda ei õnnestunud. Neil on 15. kohal asuva Cremonaga võrdselt 8 punkti. Sassari on 18 punktiga viiendal kohal. Liiga liider on 28 punkti kogunud Milano Olimpia.

Tänane kaotus oli Varesele koduses liigas juba viies järjestikune. Võidurõõmu saadi maitsta viimati 11. detsembril Reggio Emilia vastu.