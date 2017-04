Kangur ja Varese alistasid tasavägises mängus Itaalia liiga kuuenda meeskonna

Itaalia korvpalli kõrgliigas alistas Kristjan Kanguri tööandja Varese Openjobmetis põhiturniiri 27. voorus koduväljakul Trentino Dolomiti Energia 83:80.

Poolaja kümne punktiga 36:46 kaotanud Varese nägi kurja vaeva, et mängu tagasi tulla. See õnnestus ja tasavägised lõpuminutid vormistati napiks võiduks. Kangur mängis kaasa 15 minutit, viskas 3 punkti ja võttis 4 lauapalli. Varese resultatiivseim oli 19 punktiga Dominique Johnson.

Viimasest kaheksast liigamängust on Varese võitnud seitse.

Tabelis hoitakse 12. kohta (12/15), aga play-off koht on kõigest ühe võidu kaugusel. Kaheksas on Pistoia meeskond 13 võiduga. Täna Varesele alla jäänud Trentino on tabelis kuues (15/12).

Põhiturniiri lõpuni jääb kolm vooru, Varese mängib võõrsil Veneetsia (2. koht) ja Torino (11. koht) ning kodus Cremonaga (16. koht). Et jõuda play-off´i on vaja kahte võitu kindlasti, kui mitte kolme.