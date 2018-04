Kalevit tabas needus? Keedus vigastas põlve, hooaeg võib olla lõppenud

Kalev/Cramo korvpallimeeskond sattus enne täna õhtul CSKAga peetavat suurt mängu väga keerulisse seisu.

Treeningul vigastas põlve ääremängija Erik Keedus. Kalevi mänedžeri Kaarel Sibula sõnul selgub vigastuse tõsidus homme, kui suure tõenäosusega olevat mängumehe hooaeg lõppenud. „Trennis tehti üks-ühe vastu harjutust ja Keeduse põlv ei pidanud vastu. Sajaprotsendiliselt ei saa seda veel ütelda, kuid tema hooaeg võib olla läbi," tõdes Sibul.

Kuid see pole veel kõik. Mängujuht Sten-Timmu Sokk haigestus ning jättis täna hommikul treeningu vahele. Sibula sõnul on tema tänases mängus osalemine vähetõenäoline. Samuti on suure küsimärgi all ameeriklasest tagamehe Isaiah Briscoe mängimine. Eelmine nädal maakeeli puuka saanud mees kurdab, et lihas on endiselt valus.

Juba varem oli teada, et vigastuse tõttu on hooaeg lõppenud Cedric Simmonsil, vigastuse tõttu on mänguvõimetu ka Gregor Arbet.