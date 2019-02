Kalevist lahkunud Ivan Almeida leidis juba uue klubi

Ivan Almeida Foto: Priit Simson

Kui eile andis BC Kalev/Cramo teada, et on lõpetanud lepingu Ivan Almeidaga, siis täna on juba selgunud, et Almeida uueks koduklubiks saab Poola korvpallimeister Wloclaweki Anwil.