Kalevi uus peatreener: alustan meeskonna kaitsest

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreeneriks saav leedulane Donaldas Kairys loodab võimalikult kiiresti mõista, mida peab meeskonna juures muutma.

Kairys saabub Tallinna homme, kohtub Kalevi klubi juhtidega ning õhtul loodab juba meeskonda treeningutel juhendada.

„Minu Kalevisse tulek käis väga kiiresti. Olin tööturul vaba ning Kalev otsis endale uut treenerit. Esimest korda rääkisime paar päeva tagasi ning homme lendan juba Tallinna," rääkis Kairys, keda ootavad Kalevis mitmed tuttavad mängijad. „Branko Mirkovic mängis minu juhendamisel Minski Tsmokis. Tean ka Kristjan Kangurt."

Täiesti juhuslikult sattus Kairys vaatama ülekannet Kalevi ja Peterburi Zenidi vahelisest kohtumisest. Peamiselt küll selle tõttu, et Zenidis pallivad mõned tema endised hoolealused. „See oli hea mäng ning sain sealt veidike ainu ka Kalevi meeskonnast," sõnas ta. „Jälgin ka niisama Ühisliigas toimuvat. Seepärast olen Kalevi käekäigust teadlik. Minu jaoks on esmatähtis mõista, mida oleks vaja meeskonna juures muuta."

Kairys peab ennast kaitse spetsialistiks ning seega on just see mängu osa, millest ta kavatseb Kalevi juures alustada. „Olenemata sellest, milline on meeskonna koosseis, leidub variante, kuidas hästi kaitses mängida," lausus ta.

40-aastasel Kairysel on seljataga korralik karjäär. Ta on töötanud aastaid Leedu koondise abitreenerina. Olnud ametis näiteks San Antonio Spursi ja Moskva CSKA meeskondades ning juhendanud peatreenerina Minski Tsmoki ja Slupski Energa Czarni meeskondi.