Kalevi saabuva täienduse kohta on õhus küsimusi

Esmaspäeval saabub Kalev/Cramo korvpallimeeskonda kauaoodatud täiendus, 21-aastane ameeriklane Isaiah Briscoe. Peatreener Alar Varrak on mehest rääkides esialgu ettevaatlik.

„Kindlasti on ta andekas, kuid samas on õhus ka palju küsimusi," nentis Varrak. „Tema prooviaeg kestab terve kuu, eks see aeg näitab, kuidas ta siin hakkama saab. Ta on esimest korda palgaline mängija või kuidas mõjub 20 000 inimest mahutavast saalist Kalevi Spordihalli tulek, lisaks veel Eesti tüdrukud... Noortel ameeriklastel kulub tihti üks või kaks aastat, enne kui nad kohanevad ja hakkavad hästi mängima."

Ametlikel andmetel on Briscoe 191-sentimeetri pikkune. Arvestades seda, et Kalevil on tagaliinis niigi lühikesed Branko Mirkovic ja Sten-Timmu Sokk, vajanuks Kalev ilmselt pikemat meest. Varraku sõnul suudab aga värske täiendus oma korvpalluri kohta mitte just suurt pikkust kompenseerida.

„Tal on väga lai käte sirutus," teadis Varrak kevadeni Kentucky ülikoolis pallinud, kuid seejärel profimängija karjääri kasuks otsustanud noormehe kohta olulist fakti. NBA-sse see teda esialgu ei aidanud, seepärast peab ta hüppelauda otsima Kalevis mängimisest.