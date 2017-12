Kalevi peatreener Kairys distsipliinist, noorte arengust ja eesmärkidest

Kalevi korvpallimeeskonna peatreeneri vahetusest on möödas pisut üle kahe nädala. Leedulasest juhendaja Dainius Kairyse sõnul on töö alles algusjärgus, kuid mõni samm juba astutud. Ta tunnistab, et kõige rohkem on probleeme kaitsega, kus tuleks mängu kontrollida ja teha kokkulepitud asju. „Mõni asi juba õnnestub, mõni asi veel mitte. Vajame aega ja palju treeninguid, et kõik hakkaks hästi toimima,” sõnab ta.

Donaldas Kairys, kas Kalevi koosseis üldse võimaldab mängida tänapäevast agressiivset kaitsemängu?

Passiivset kaitset mängida pole võimalikki, sest siis sa kaotad kohe. Kõigil ei pruugi olla kiired jalad, kuid olen veendunud, et kaitses saab mängida praegusest paremini. Selleks peab muutuma kultuur ja arusaam, mida me kaitsemängust mõtleme, mida endale lubame. Tegutsemise signaal peab sündima peas ja liikuma jalgadesse.