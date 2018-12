Kalev/Cramol on rohkem välismaalasi kui meeskonnas kohti

Küsimärk on eile OlyBet Eesti Läti liigas vastast rusikahoobiga kostitanud Chavaughn Lewise kohal. Selge on see, et liiga määrab talle karistuse, kuid Reinboki sõnul ootavad mängumeest tõsised jutuajamised ka klubi juhtide ja treeneritega. Ameeriklase suutmatus oma emotsioone kontrollida, tuli meeskonna sees üllatusena. Võib-olla tuleks tulevikuski plahvatusohtlikust mehest vabaneda? Samas on Lewis olnud viimasel ajal Kalevis selge rünnakute liider.

Veelgi küsitavam on juba pikka aega vigastusega eemal olnud Ivan Almeida roll. Hooaja alguses oli just tema Lewise ees rünnakutel Kalevit vedamas. Ta oli oma rollis tulemuslik, kuid samas oli näha, et Almeida tegutsemine mõneti lõhkus Kalevi mängu ning tegemist pole iseloomult just kõige kergema inimesega. Arvestades seda, et Almeida pole kaks kuud mänginud, oleks temast loobumine üsna loogiline. Seda enam, et kõik rollid oleksid ka temata täidetud.

Novembri keskpaigast saadik on vigastuse tõttu mängudest eemal valgevenelasest suur äär Maksim Salaš. Tema roll oli leegionäri kohta kesine ka tervena. Arvestades seda, et Kalevil on korvi all kaks ameeriklasest keskmängijat ning lisaks ka Kristjan Kangur ja Kristjan Kitsing, poleks ka Salašist loobumine kuigi ootamatu. Suurt auku, see meeskonda ei jätaks.