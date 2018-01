Kalev/Cramo vastuoluline ameeriklane

Isaiah Briscoe. Foto: Rauno Volmar

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna vastuolulisim tegelane on ameeriklasest tagamängija Isaiah Briscoe. Ta on Ühisliigas keskmiselt 20,4 punktiga meeskonna suurim korvikütt ja pea 28 minutiga enim platsil viibiv mängija. Sellest hoolimata levib arvamus, et teda mängitada on meeskonnale kahjulik, sest ta ei tegutse meeskondlikult.