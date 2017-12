Kalev/Cramo saab Leedust uue abitreeneri

Kalev/Cramo korvpallimeeskond palkab abitreeneriks leedulase Giedrius Žibenase.

Paar nädalat tagasi Kalevi peatreeneriks saanud leedulase Donaldas Kairyse sõnul oli alguses juttu, et senised juhendajad jäävad tööle edasi ning tema lihtsalt liitub tiimiga. Tegelikult jätkas tööd vaid Indrek Reinbok. Alar Varrak ja Martin Müürsepp lahkusid.

Kairyse sõnul oli kolmanda treeneri liitumine hädavajalik. Žibenasega seob teda varasem koostöökogemus. Tegemist olevat inimesega, kelle peale võib olla kindel.

„Treenerina on tal tulevikku. Ta on noor mees, kes on alustanud laste korvpallist ning seepärast on tegemist hea õpetajaga," iseloomustas Kairys reedel tööd alustavat abilist. „Ta on näljane info järgi, käib aastas kolm või neli korda täiendkoolitusel ning omab laialdast harjutusvara. Talle võib trennis usaldada pool meeskonda, ilma, et oleks vaja kontrollida."

Kairys avaldas lootust, et moodustab koos Reinboki ja Žibenasega väga hea tiimi. „Kuus silma on treeningi, parem, kui kaks või neli," lisas ta.