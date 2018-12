Kalev/Cramo registreeris Tanel Kurbase meeskonda, kuid lepingut sõlmitud veel pole

Cramo mänedžer Kaarel Sibul kinnitas Korvpall24.ee portaalile, et 30-aastane mängumees üles anti, kuid hetkel lepingut veel allkirjastatud pole.

“Tanel on meiega paar saalitrenni teinud,” kinnitas Sibul, kuid ütles, et 100% pole kindel, et Kurbasest Kalev/Cramo mängija saab. “Leping on meil veel tegemata, kuid pidime ta igaks juhuks ära registreerima, kuna täna kell 18 on viimane tärmin, et VTB litsentsi tema jaoks saada."

“Kuna meil Janari Jõesaar on meil ainukesena number kolme peal, siis oleks meil teda vaja. Me ise võtsime temaga ühendust just selle mõttega, et oleks Jõesaarele backup olemas,” selgitas Cramo mänedžer olukorda.

