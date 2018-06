Kalev/Cramo palkas uueks hooajast USA-st tõelise punktimasina

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnaga liitub 25-aastane ameeriklane Chavaughn Lewis, kes lõppenud hooajal pallis Poola kõrgliigas.

Mai lõpus kümnenda Eesti meistritiitli võitnud BC Kalev/Cramo uue hooaja meeskonna komplekteerimine on täies hoos ja paigas on nüüdseks ka esimene võõrleegionär, kelleks on 25-aastane Chavaughn Lewis!

Aastatel 2011-2015 Maristi ülikoolis korvpalli mänginud 196 cm pikkune tagamängija viskas ülikooli eest kokku 2119 punkti, mis tähistab Maristi ülikooli rekordit. Viimasel hooajal kogus Lewis keskmiselt 20,6 punkti mängus.

Esimese profilepingu teenis Lewis Leedust, kui liitus Eesti korvpallisõpradele Balti liigast tuttava BC Juventusega. Koduses liigas teenis viskav tagamängija keskmiselt 25,4 mänguminutit, visates keskmiselt 11,5 punkti mängus ning jagas kaaslastele 3,2 resultatiivset söötu mängu kohta. BC Juventuse ridades osaleti ka FIBA Europe Cup-il, kus Lewise statistilised näitajad olid 11,1 punkti ja 2,1 söötu mängus. Pärast esimest profihooaega Leedus liitus Lewis Poola liigaga, mängides esimese aasta Energa Czarni meeskonnas. Lõppenud hooaja koduklubiks oli ameeriklasel TBV Start, kes lõpetas hooaja koduses liigas üheksandal positsioonil.