Kalev/Cramo palkas abitreeneriks NBA-s töötanud ameeriklase

Pärast Kalev/Cramo meeskonna juures teise abitreeneri rolli täitnud Giedrius Žibenase lahkumist Indoneesia meistriliigas mängiva Jakarta Stapacu peatreeneri kohale, on klubi juhtkond ning treenerid aktiivselt tegelenud uue abitreeneri otsingutega. Tänasega võib klubi kinnitada, et Eesti meistermeeskonnaga on liitunud suurte kogemuste ja muljetavaldava CV-ga 70-aastane ameeriklane Russell Bergman, teatas Kalev oma koduleheküljel.

Bergmani jaoks ei ole VTB Ühisliiga võõras, sest 2006/07 ja 2008/09 hooajal töötas ta Moskva oblasti Himki meeskonnas abitreenerina ning 2014/15 hooajal oli tema tööandjaks Krasnodari Lokomotiv-Kuban.

Ülikooliaastatel Louisiana Ülikoolis pallinud Bergman on lisaks Venemaa klubidele juhendanud 19 hooaega Coastal Carolina Ülikooli korvpallimeeskonda ja viiel aastal Oklahoma City Calvary võistkonda. Aastatel 2000-2004 oli BC Kalev/Cramo uue abitreeneri tööandijaks Utah Jazz, kus mees tegeles skautinguga.