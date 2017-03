BC Kalev/Cramo juhtkond võttis eilse uudise Rain Veidemani klubist lahkumise kohta vastu hämminguga.

25-aastane tagamängija liitub Itaalia esiliiga tagumise otsa meeskonna Udinega.

"Ausalt öeldes ei saa ma mängija ja ta agendi tegutsemisest aru," sõnas Kalevi mänedžer Kaarel Sibul. "Veideman on nõus ise tasuma kopsaka väljaostusumma, kuid jätta klubi ja meeskonnakaaslased raskesse seisu üleminekute tähtaja lõppemisel Eestis, eriti hetkel, kus meil on head võimalused võita nii Balti kui ka Eesti liiga..."

Meeskonna peatreener Alar Varrak on samuti pettunud. "Me jääme päris keerulisse seisu, kuna Veideman on viimasel ajal olnud üks me võtmemängijatest. Loomulikult peame hakkama veidi oma mängu muutma, aga kohe on ukse ees otsustavad mängud Balti liigas ning meie jaoks ka väga olulised VTB Ühisliiga mitmed kodumängud."

Klubi soovis pressiteates Veidemanile uues klubis edu - juhul, kui mängija soov lahkuda on lõplik.