Kalev/Cramo mänedžer: klubi ei takistanud Kitsingul koondisega liituda

Suvel Kaleviga liitunud Kristjan Kitsing teatas eile, et ei liitu Eesti koondisega eelseisvateks MM-valikturniiri kohtumisteks Saksamaa ja Sebiaga. „Meie soov oli see, et ta tuleks koos meeskonnaga Leetu, kuid ütlesime, et kui ta soovib osaleda koondises, siis palun väga," kinnitas Sibul. „Ta sai ise oma otsuse langetada." Esialgu oli klubil ja koondisel kokkulepe, et Kitsing liitub koondisega teistest hiljem.

Suure tõenäosusega olnuks Kitsingul koondises oluline roll ning tema loobumine tähendas esindusmeeskonnale valusat tagasilööki. Ühtlasi tekitas see olukorra, kus Eesti koondises pole seekord ühtegi Kalev/Cramo mängijat. Samas on aastaid räägitud Kalevi Ühisliigas osalemisega seoses sellest kuidas läbi selle valmistatakse Eesti koondise mängijaid ette koondise tähtsateks mängudeks.

Tegelikult kutsuti seekord koondisse ainult kaks Kalevi pallurit. Lisaks Kitsingule ka Janari Jõesaar, kes samuti loobus. Otsese põhjuseta jäi valikust välja tagamees Martin Dorbek, vigastusest pole veel taastunud Erik Keedus ning koos ülejäänud vanema põlvkonna mängijatega jäid eemale ka Kristjan Kangur ja Tanel Sokk.

„Meie arendame klubikorvpalli, mitte koondist," sõnas Sibul, kuid avaldas siiski imestust, miks ei saanud koondise kutset näiteks Martin Dorbek. Tõsi, Dorbek sai hiljuti Eesti 3x3 korvpalli koondise eest mängides vigastada ning pole siiani paranenud. See kõik juhtus aga pärast koondise kutsete laiali saatmist. „Loomulikult polnud me õnnelikud, et Martin käis 3x3 koondises mängimas, kuid ta oli endale selle koha välja võidelnud ja me ei hakanud kätt ette panema," märkis Sibul. Tuleval nädalal Leedus toimuval kontrollturniiril, Dorbek kaasa ei tee.