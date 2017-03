Korvpalli Ühisliigas teisipäeval Venemaa tippklubile Kaasani Unicsile suurelt 86:110 kaotanud Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak sai kasutada vaid kaheksat mängijat. Tagamees Martin Dorbek ja noor tsenter Matthias Tass panid küll mänguvormi selga, kuid vigastsute tõttu ei saanud nad meeskonda aidata.

Mängu protokolli tuli nad kanda vaid selleks, et täita oma mängijate arvu nõuet.

"Dorbekut vaevab jalapõletik. Praegu pole teada, kauaks ta eemale jääb," selgitas Varrak. "Tass väänas aga pühapäeval U18 vanuseklassi mängus hüppeliigest. Balti liiga mängule Riiga ta meiega ei sõida."

Pärast Rain Veidemani ootamatut meeskonnast lahkumist, on just Dorbeku puudumine Kalevile valus hoop. Valitseval Eesti meistril napib tagaliinis mängijaid ning uues olukorras oleks Dorbekul rotatsioonis kindlasti oma roll.

Unicsi vastu jagunesid tagamängijate positsioonil minutid Sten-Timmu Soku, Branko Mirkovici ja oma olemuselt rohkem number kolme peale sobiva Vitali Liutitši vahel.

Kalev katsetas ka varianti, kus platsil oli väga pikk koosseis, tavaliselt suure ääre kohta mängiv Mark Tollefsen nihkus number kolme positioonile, kuid erilist efekti see ei andnud. "Unics on ise nii pika koosseisuga, et nad said kaitses rahulikult vahetada," nentis Varrak.

Juba neljapäeval ootab Kalevit uus katsumus. Balti liiga verandfinaali koruskohtumises minnakse vastakuti Riia Baronsiga. Kodus peetud avamängust on Kalevil kaasa võtta 19-punktiline eduseis.