BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond lahkub täna Kasahstani pealinna Astana poole, kus pühapäeval peetakse VTB Ühisliiga kohtumine BC Astanaga.

Kalev sõidab mängule kümne mehega, vigastuste tõttu jäävad kõrvale Gregor Arbet ja Vitali Ljutõtš. Valgevenelane läbib täna Tallinnas põhjaliku arstliku kontrolli, misjärel selgub hüppeliigese trauma tõsidus.

Kalevil ongi hetkel vaid kümme tervet meest. Seetõttu võib tuleval nädalal meeskonnaga liituda üks noormängija, kelle nime peatreener Alar Varrak esialgu avaldada ei soovi. "Kindlat kokkulepet praegu veel pole, aga võimalus eestlasest noormängija liitumiseks on olemas," sõnas Varrak. "Mõnda uut välismaalast me finantside nappuse tõttu pigem juurde ei too," lisas ta.

Enne tänavust hooaega oli Kalev/Cramo VTB liigas BC Astana vastu nullil, aga kodune mäng oktoobri lõpus õnnestus üle ootuste kindlalt ära võtta 84:67. Üldises plaanis on Astana siiski märksa paremas seisus, kuna kuue võiduga hoitakse tabelis 7. kohta. Kalev on kolme võiduga eelviimane ehk 12nes.

Vastasseis Astana - Kalev/Cramo algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 12. Delfi TV ja TV6 vahendavad mängu otsepildis.