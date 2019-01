Kalev/Cramo kodumängudel saab kuulata kirjeldustõlget

Kirjeldustõlge on teenus, mis võimaldab vaegnägijail saada osa visuaalsest kultuurist – kunstist, teatrist, kinost, spordist. Eestis on kirjeldustõlke saanud filmid (nt mängufilm „Päevad, mis ajasid segadusse“, animafilm „Lotte ja kuukivi saladus“), on kirjeldatud teatrietendusi (nt Ugala Teatri lavastuste „Kolm meest paadis“ ja „Amalia“ etendused) ja kunstinäitusi (teenust pakub nt Kadrioru kunstimuuseum).

2018. aasta augustikuus jõudis kirjeldustõlge esmakordselt Eestis ka spordivõistlusele, kui Eesti Jalgpalliliidu ja UEFA koostöös kirjeldati Lilleküla staadionil toimunud UEFA Superkarika finaalmängu.

Näitleja Mihkel Tikerpalu oli möödunud suvel üks kahest kirjeldustõlgist, kes esmakordselt eesti keeles jalgpallimängu vaegnägijaile kirjeldasid. Sealtpeale on Mihkel võtnud südameasjaks kirjeldustõlget sportmängudel Eestis arendada ja laiendada, et vaegnägijail oleks võimalus saada osa sportmängudel tribüünidel tekkivast atmosfäärist ja nautida sarnast elamust nägijatega.

Alates veebruarist teeb näitleja koostöös korvpalliklubiga BC Kalev/Cramo kirjeldustõlget mitmetel klubi kodumängudel Kalevi Spordihallis. Esimesed kirjeldustõlkega mängud toimuvad 4. veebruaril kell 19.00, kui BC Kalev/Cramo kohtub VTB Ühisliiga mängus põlise rivaali Riia VEFiga, ning 11. veebruaril kell 19.00, mil Eesti tippklubi läheb samuti VTB liiga kohtumises vastamisi BC Jenisseiga.