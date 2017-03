Itaalia meedia kirjutab, et sealne kõrgliigaklubi Orlandina Basket tunneb tõsist huvi BC Kalev/Cramo põhitsentri Cedric Simmonsi vastu. Eesti klubi mänedžeri Kaarel Sibula sõnul ei ole Kalevi fännidel muretsemiseks põhjust.

31-aastane Simmons tegi Orlandinaga trenni ka selle hooaja alguses, kui taastus põlvevigastusest. Kuna Itaalias on üleminekuaken veel lahti, üritab Sitsiilia klubi endale veel hooaja otsustavaks faasiks täiendust hankida ning itaallaste pilgud on just nimelt Simmonsi poole pööratud.

"Olen selle kohta nipet-näpet kuulnud, aga ma küll ei usu, et sellest midagi saab," oli Sibul enesekindel, kuigi tunnistas, et Simmonsi leping on sarnane Rain Veidemani omale, mis lubas tagamehel mõni nädal tagasi Itaaliasse siirduda.

"Meie küüsi ei näri. Tal on siin praegu hea olla ja ta on väga rahul. Pärast hooaja lõppu võib asi mõistagi kõne alla tulla."