Kalev vajab teravat tagamängijat, kuid kõrged hinnad ja reeglid sunnivad ootele

Korvpalli Meistrite liiga teise eelringi jõudnud Kalev/Cramo vajaks hädasti juurde teravat tagamängijat, kuid meeskonna täiendamine on lubatud alles pärast eelringide lõppu.

Rünnakul liidriohje enda kätte võtva ning vastaste kaitset murdva mängija puudumine, andis tunda ka Kalevi neljapäevasel mängul makedoonlaste Skopje Karpoš Sokoliga. Peatreener Alar Varraku sõnul nägi ta seda probleemi ette. „Eelmine hooaeg meil mänginud Demonte Harperit võidi ju kiruda, kuid temaga ei tekkinud sellist momenti, et me ei saa viskele," sõnas ta.

Kuna FIBA reeglid ei luba Meistrite liiga valikringide käigus uusi mängijaid lisada, on sobiva palluri aktiivsed otsingud pandud pausile. Õige mängija leidmise probleem peitub ka selles, et korraliku tasemega meeste hinnad on väga kõrged.

„Endi arust on meil raha küll - saaksime pakkuda 5000-6000 eurot kuus, kuid turuhinnad on 10 000 euro kandis," selgitas Varrak ja lisas, et otsitaval mängijal võiks pikkust olla üle 190 sentimeetri. „Lühema mehe leiaks kergemini, kuid meil on juba niigi meeskonnas lühikest kasvu Branko Mirkovic ja Sten-Timmu Sokk."

Veel ühe tagamängija lisandumine, seab treenerid omakorda raskete valikute ette, sest praegusega võrreldes tuleks mängijate rotatsioonis teha muutusi. Seda aga olukorras, kus näiteks vanameister Gregor Arbet pole saanud kahe Meistrite liiga mängu jooksul sekundikski platsile.

Jõesaare suur võimalus

„Meil on praegu seitse tagaliini mängijat, kuid neid kõiki on ühes mängus võimatu mängitada. Olen valinud kuus meest, keda omavahel vahetada," selgitas Varrak. „Arbet on tegelikult terve, kuid hiljutiste vigastuste tõttu jättis ta treeninguid vahele ning kui lisada poolikuks jäänud eelmine hooaeg, siis ta pole veel mänguliselt parimas vormis. Talle oleks vaja leida lahti mängimiseks minuteid, kuid Meistrite liiga mängud selleks ei sobi."

Ühe välismängija puudumine on andnud suurepärase võimaluse Tartust Kalevisse kolinud Janari Jõesaarele. „Talle on kõik kaardid kätte mängitud. Praegu ongi tema see mees, kes peab sisse murdma ja olukordi looma," rääkis Varrak. „Kui keegi veel meeskonda lisandub, võivad minutud ja rollid veidike muutuda."

Eesliinis on Kalevil asjad rohkem paigas. Tsentri kohal jagavad minuteid Cedric Simmons ja Thomas Van der Mars, suure ääre kohal Bojan Subotic ja Kristjan Kangur. „Selles liinis pole probleeme. Simmons ja Kangur ei tahagi mängida üle 20 minuti. Kindlasti tuleb erandeid, kuid proovime hoida mänguaega tasakaalus," märkis Varrak.

Kalev jätkab Meistrite liiga mänge pühapäeval kell 17, kui teise ringi avamängus minnakse vastakuti Ungari meistri Fehervari Albaga.