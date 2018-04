Kalev tahab jätkata treener Kairysega ja Ühisliigas mängimist

Novembri lõpus asus toona veel 40-aastane Donaldas Kairys Alar Varraku asemel Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreeneriks. See tähendas koduse korvpallivalitseja jaoks korraliku raputust. Kairys karmistas reegleid, suurendas treeningute mahtu ja muutis mängujoonist.

Uue peatreeneri juhendamisel pakkus Kalev kohati väga head korvpalli, kuid eesmärk pääseda Ühisliiga play-off’i, jääb täitmata. Klubi presidendi Ivar Valdmaa hinnangul kogunes liiga palju n-ö ilusaid kaotusi, kuid nägi CSKA-le ja Peterburi Zenidile allajäämisel ka objektiivseid põhjusi.

„Kes oleks osanud arvata, et mitu mängijat korraga välja langevad,” viitas ta meeskonda tabanud vigastuste lainele. „Tänavune hooaeg näitas, et me pole tegelikult tipust kaugel. Valitud suund oli õige.”