Kaks Eesti korvpallurit käis Belgradis väljakul Euroliiga noorteturniiril

Serbia pealinnas Belgradis peeti möödunud nädalavahetusel viimane Euroliiga noorteturniir ning selgeks said Euroliiga Final Fourile otsepääsme teeninud meeskonnad.

Varasemate turniiride võitjate Badalona Joventudi, Vilniuse Lietuvos rytase ja Madridi Reali kõrval tagasi finaalneliku koha Belgradi Crvena Zvezda.

Turniiril mängis kaasa ka kaks eestlast. Praha korvpalliakadeemiat esindasid Mark Jaakson ja Andree Loigu. Rohkem teenis mänguminuteid Marko Parkoneni õpilane Jaakson, kes Zagrebi Cibona vastu viskas 15 ja Belgradi Mega Bemaxi vastu 14 punkti. 195cm pikkuse tagamängija keskmised näitajad - 33 minutit, 11 punkti, 4 korvisöötu ja 4 lauapalli.

Loigu pääses väljakule keskmiselt 8 minutiks.

Praha GBA U18 võistkond saavutas turniiril 5. koha alistades kohamängus Itaalia kõrgliiga klubi Veneetsia Umana Reyeri järelkasvu 72:55.

