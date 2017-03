Kahekordne MVP Steve Nash ei mäleta, et ta vahetati kunagi Martin Müürsepa vastu

Kahel korral NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Steve Nash ei mäleta, et oma karjääri alguses vahetati ta Phoenix Sunsist Dallas Mavericksi ridadesse teiste seas eestlase Martin Müürsepa vastu.

Praeguseks 43-aastane Nash riputas pärast vigastusi täis viimaseid aastaid ketsid varna alles 2015. aastal ning paar päeva tagasi oli ta külaliseks Bill Simmonsi taskuhäälingus, kus rääkis pikalt oma karjäärist, elust ning olukorrast tänapäeva NBAs. Muuhulgas meenutasid Simmons ja Nash ka seda, kui pallur 1998. aastal Sunsist Mavericksi vahetati, kuid see, et tehingu teise poolena liikus vastupidist teed Martin Müürsepp, meestel meeles ei olnud.

Ülikoolikorvpalli neli aastat mänginud Nash valiti 1996. aasta draftis 15. valikuna Sunsi ridadesse, Müürsepp liikus samal aastal 25. valikuna Utah Jazzi, kuid eestlane vahetati koheselt Miami Heati ridadesse, kust ta mõni aeg hiljem edasi Mavericksi siirdus.

Kahe hooaja järel otsustas Suns, et järgmistel hooaegadel on nende põhimängujuht Jason Kidd ning aina enam pead tõstev toona 24-aastane Nash oleks mõistlikum "rahaks teha". Seetõttu vahetatigi 1998. aasta drafti järel kanadalane Dallasesse, saades vastu Müürsepa, Bubba Wellsi, samal aastal värskelt valitud Pat Garrity ning 1999. aasta drafti esimese ringi valiku (kelleks osutus üheksandana võetud ning hiljem korduvalt Tähtede mängudele jõudnud Shawn Marion).

Nashi vastu vahetatud mängijatest tegi Müürsepa ja Wellsi kõrval NBA-s kõige pikema karjääri hoopis Garrity, kes pallis unelmate liigas peamiselt varumehena kümme hooaega ning kogus keskmiselt 7,3 punkti ja 2,6 laupalli mängus. Ehk just seetõttu ei õnnestunudki Nashil meenutada, kelle vastu ta pea 20 aastat tagasi vahetati.

"Mul ei tule see meelde. Ma arvan, et nad said vastu ühe draftivaliku ja Tony Dumasi või kellegi. Igatahes - ma ei mäleta," sõnas Nash saates.

Dumas mängis sealjuures koos Nashiga ühe hooaja Sunsis, olles eelnevalt kuulunud Mavericksi ridadesse - seega võib arvata, et kahekordne MVP ajas ammused sündmused lihtsalt segi.

Saatus viis Nashi sealjuures kuus aastat hiljem tagasi Sunsi, kus ta lõpuks koos Marioniga ka oma parimad hooajad tegi ning kahel hooajal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks tunnistati. Hoolimata individuaalsetest auhindadest ei jõudnud Nash meeskondlikult mitte kunagi isegi NBA finaalidesse.