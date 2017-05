Kahe mängijaga täienenud TTÜ võõrustab homsest ISBLi finaalturniiri

Tallinna Tehnikaülikooli korvpallimeeskond heitleb 4.-5. mail Tallinnas medalite eest rahvusvahelise üliõpilasliiga ISBL nelja meeskonna finaalturniiril.

Turniiri korraldusõigus anti TTÜ-le, esikohaga kaasneb võitjameeskonna minek 19.-21. maini Istanbulis toimuvale Euroliiga Final Fourile.

TTÜ meeskonna konkurentideks on Uhta Tehnikaülikool, Klaipeda ülikool ning Moskva Lomonossovi nimeline riiklik ülikool. Mängud peetakse TTÜ Spordihoone peaareenil.

Üliõpilasliiga ISBL toimib viiendat aastat ja TTÜ on alati jõudnud finaalturniirile. Kahel korral on saavutatud esikoht, seda aastatel 2013 ja 2016. Mullu triumfeeriti Riias. Kristjan Kitsing oli veel finaalturniiri MVP.

Final4 kava:

N. 4.05 kell 16.00 Klaipeda ülikool vs Klaipeda ülikool

Vahepeal avamine ca kell 17.40

N. 4.05 kell 18.00 Tallinna Tehnikaülikool vs Uhta Tehnikaülikool

R. 5.05 kell 15.00 kolmanda koha mäng

R. 5.05 kell 17.00 liiga finaalmäng

TTÜ saab koduseks finaalturniiriks olulist täiendust, kui meeskonda tugevdab Rootsi kõrgliigas hooajaga ühele poole saanud Jaan Puidet, mees, keda TTÜ mängijatele ei pea tutvustama. Koduseks finaalneliku turniiriks tugevdatakse ridu veel ka Rakvere Tarva mängija Tõnis Peiliga, kes on TLÜ kehakultuuriteaduskonna õpilane.

Liiga reglemendis on nimelt punkt, mis võimaldab Final Fouriks igal meeskonnal juurde võtta ühe mängija. Lisanduv mängija peab õppima kas samas ülikoolis või sama linna mõnes teises ülikoolis. Peil on Tallinna Ülikooli tudeng ning sellega on tingimus täidetud.

NB! Pääs saali on tasuta! Tulge toetage meie tudengeid konkurentsis ida- ja lõunanaabrite tugevamate korvpalliülikoolidega.