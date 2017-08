Juubilar, kes tõi Martin Müürsepa Tel Avivi Maccabist Kalevisse mängima

Täna täitus 60-eluaastat kauaaegsel Tallinna Kalevi ja Eesti korvpalli rahvusmeeskonna mänedžeril Riho Soonikul.

Treenerina Kalevi juurde jõudnud Soonik läks puhtalt korvpallimänedžeri ameti peale üle 1994. aastal. Pärast seda, kui oli tüürinud Tallinna Kalevi peatreenerina Idaliiga võitjaks. Mänedžerina toimetas ta nii Kalevi kui koondise juures 2005. aastani.

Riho Soonik oli 1990ndate aastate korvpalli kuldajastu üks loojatest. Et tärkava kapitalismi ajastul meeskonda koos hoida, pidi nupp nokkima. Jalgratas tuli puhtal kujul endal leiutada. Soonik oli Liidu spordisüsteemis piiride nihutaja, tuues näiteks Kalevisse mängima ameeriklase George Jacksoni. 1990. aasta kontekstis ennenägematu samm. Selliseid hetki oli veel, kas või Martin Müürsepa koju toomine Tel Avivi Maccabist või Kalevi USA turneed.

Soonik toob välja tähtsamad korvpallialased saavutused, mille juures tal õnnestus treenerina või mänedžerina olla:

* Rahvuskoondisega Euroopa meistrivõistluste 6. koht 1993 ;

* Nõukogude Liidu meistrikuld 1991 ;

* Martin Müürsepa toomine Kalevisse hooajal 1995-96 ;

* Eesti meistrivõistlustelt mänedžeri ja treenerina seitse kulda ;

* Peatreenerina Idaliiga võit 1994 ;

* Peatreenerina Kaleviga Eesti meistriks ühtegi mängu kaotamata 1993 ;

* Hollandis Haarlemi turniiri võit 1995.

Kuidas õnnestus Tel Avivi Maccabist koju tuua Martin Müürsepp? "Läbirääkimiste küsimus. Rääkisin Maccabi inimestele, et tahame väga kõva satsi kokku panna ja Müürsepp saaks häid mänge. Martin oli ideega päri ja Maccabi soostus ka lõpuks. Tagasi mõeldes on see uskumatu lugu, Kalev osutus Müürsepale hüppelauaks NBA-sse."

Palju õnne Riho Soonik!