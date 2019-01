Kambala on liitunud Jurmala Betsafe klubiga, mis võõrustab homme Eesti meistermeeskonda.

"Ma treenin küll poksimist, kuid mul on kogu aeg olnud tunne, et mul on korvpallis veel lõpetamata asju," rääkis Kambala Läti meediale.

Kuna eelmine Kalevi ja Jurmala mäng lõppes suure skandaaliga, sest kalevlaste tagamees Chavaughn Lewis virutas rusikaga Ugis Pinetele, uuriti Jurmala peatreenerilt Martins Gulbiselt, kas Kambala toodi meeskonda, et kalevlastele kätte maksta.

"Ma olen kategooriliselt igasuguse vägivalla vastu. Me oleme klubi ja mängijatega otsustanud, et me ei löö kedagi, ma ei lange nii madalale kui vastased," vastas Gulbis.