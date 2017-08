Jurkatamm sai USA ülikoolilt koondise jaoks vabad käed

Oktoobris 20-aastaseks saav Eesti korvpalli tulevikulootus alustab mõne nädala pärast õpinguid San Francisco ülikoolis. Taavi Jurkatammest saab Rauno Nurgeri ja Maik-Kalev Kotsari kõrval kolmas Eesti meeskorvpallur, kes hakkab mängima USA üliõpilasliiga NCAA kõrgeimas divisjonis.

Esimene tutvus ülikooliga on tehtud. Seitse nädalat kohapeal andis Jurkatammele aimu, et San Francisco kasuks langetatud valik oli ainuõige. Kõik toimis kui kellavärk, professionaalsust paistis igast pisiasjast.

Ent mis Audentese spordigümnaasiumi õpilast USA ülikoolis kõige rohkem hämmastab? Mõistagi toitlustus. „Kõik ju teavad, et Audenteses on toiduga probleeme,” mäletab Jurkatamm tühja kõhu tunnet väga hästi. „San Francico ülikooli sööklas saab kogu aeg valida mitme menüü vahel. Nädalavahetusel on võimalus ka ülikooli territooriumilt väljaspool söömas käia. Õige ja piisav toitumine on üks edu aluseid.”