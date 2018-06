JUBA NELJAPÄEVAL: Eesti vs Soome maavõistlusmäng, NBA mehe Markkaneni osalus selgub viimasel hetkel

Eesti meeste korvpallikoondis peab juba sel neljapäeval, 21. juunil käesoleva suve esimese kohtumise, kui kell 19.00 minnakse Saku suurhallis vastamisi Soome koondisega.

Eestlased peavad põhjanaabritega kaks maavõistlusmängu (21.06 ja 25.06), et valmistuda tähtsateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks võõrsil Suurbritannia (29.06) ja kodus Kreeka (02.07) vastu.

Lisaks omadele meestele, keda kodupublik kaua näinud pole, ootavad kõik korvpallifännid Eestisse ka NBA-s pallivat soomlast Lauri Markkaneni. Soome koondise pressiesindaja Mikko Taatila sõnas Basket.ee portaalile, et peatreener Henrik Dettmannile meeldib enda meeskonna rosterit viimase hetkeni saladuses hoida. "Tallinnasse sõitvad mängijad avalikustame kolmapäeval, 20. juunil," lisas Taatila.

Dettmann sõnas juuni alguses Soome alaliidu veebilehe vahendusel: "On väga oluline, et me saame pika klubihooaja järel, enne valikmängude algust, kaks head kontrollkohtumist alla. Eesti on tõsiseltvõetav vastane, kes on viimastel aastatel korjanud suuri skalpe ning pääsenud korra ka EM-finaalturniirile."