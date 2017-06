Janeli Lilleallik jätkab karjääri Rootsi esiliigas

Lõppenud hooaja keskel siirdus Eesti naistekoondise korvpallur Janeli Lilleallik Rootsi tugevuselt kolmanda liiga klubi Oskarshamn BBK ridadesse, kus ta jätkab mängimist ka tulevasel hooajal, aga juba aste kõrgemas liigas.

Endine Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli tagamängija viskas Rootsis keskmiselt 14,1 puntki ja võttis 5,8 lauapalli, aidates sellega naiskonna uueks hooajaks Rootsi esiliigasse.

„Soov välismaale minna oli juba lapsest peale ning hooaja keskel kujunesid asjalood nii, et tekkis võimalus mängida Rootsi tugevuselt kolmandas liigas. Kuna klubi võitles edasipääsu nimel kõrgemasse liigasse, pakkus see mulle huvi ja haarasin võimalusest kinni ning ei pidanud otsust kahetsema. Juba poole hooajaga välisliigas sain juurde enesekindlust ning tunda mida tähendab mängida kodust eemal,“ kirjeldas Janeli oma esimest väliskogemust.

Oskarshamni klubi peatreener ja klubi president Mattias Svensson on eestlase panusega väga rahul: „Janeli on väga heal tasemel korvpallur, fantastiline inimene ja eeskujuks noortele. Teadsime varakult, et tahame teda siia tagasi ning ta moodustab olulise osa meie uue hooaja puslest. Oleme väga õnnelikud, et ta otsustas siia tagasi tulla.“

„Soov oli välismaal jätkata ning Oskarshamnis mulle väga meeldis. Kuigi klubi oli kolmandas liigas on organisatsioonis töö väga profesionaalne ning sihid kõrged. Tunnen, et seal jäi minu missioon poolikuks ning samuti on see hea keskkond minu edasisisele arengule,“ lisas Janeli veel omalt poolt.

Kokkuta Managemendi agent Marten Lombiots lisab omalt poolt „Rootsis on naiste korvpall väga populaarne ja esiliiga on vägal heal tasemel. Liiga jaotub kahte gruppi: põhi ja lõuna. Mõlemas grupis on 12 naiskonda, milles võistkondade koosseise on täiendatud leegionäridega. Kindlasti hea liiga, kus areneda ja jääda ka silma Rootsi kõrgliiga klubidele.“