Janari Jõesaar sai tõsiselt vigastada ja peab pidama pika mängupausi

BC Kalev/Cramo ja Eesti korvpalli koondise ääremängija Janari Jõesaar (24) sai treeningul vigastada ning peab pidama pika mängupausi.

"Trennis oli kontaktne olukord, nagu tavaliselt töö käigus ikka. Tundus, et keegi astus talle jala peale ja oli vaid väänamine. Aga uuringute käigus selgus, et talla all asuv väike luu on katki," rääkis Kalevi abitreener Indrek Reinbok Jõesaare vigastusest, kirjutab Õhtuleht.

Kui pikalt mängumees platsi kõrvale jääma peab, pole täpselt selge, kuid karta on, et mängupaus venib vähemalt kuu pikkuseks, mis jätaks Jõesaare eemale ka veebruari lõpus peetavatelt MM-valikmängudelt.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes

