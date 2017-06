Janari Jõesaar: mulle on pakkumise teinud nii Tartu kui Kalev/Cramo

Lõppenud hooajal Tartu Ülikooli ridades pallinud Janari Jõesaar andis Õhtulehele pika intervjuu, kus tõdes muuhulgas, et talle on pakkumise teinud ka Eesti valitsev meisterklubi BC Kalev/Cramo.

"Veel ei ole midagi kindlat. Eestisse jäädes on variandid Tartu või Tallinn. Tartu soovib minu jätkamist, ka Kalev/Cramo on huvitatud. Tuleb mõned aspektid läbi mõelda, mis mulle paremini sobib. Arvan, et pean paari järgmise nädala jooksul otsustama, klubidele ei meeldi eriti pikalt oodata," sõnas Jõesaar.

Hetkel treenib Jõesaar koos Eesti koondisega.

