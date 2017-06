Janar Soo seilas abieluranda pikaaegse kallimaga

Still can't believe I married this handsome Mr!! Aitäh kõigile asjaosalistele, me oleme siiralt õnnelikud ja tänulikud 😌 #newlyweds #husbandandwife #SOOkolaad #kadrijanar #Soopulm #wedding Photo: @mmphotographs

A post shared by Kadri Soo (@kadrikaz) on Jun 11, 2017 at 11:36am PDT