Jaak Salumets: meie eesmärgiks on Eesti 2025. aasta EMi veerandfinaali viia!

Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets pidas 31. mail korvpallihooaja pidulikul lõpetamisel kõne, kus ütles muuhulgas välja, et alaliidu eesmärk on Eesti meeste koondis 2021. aastal EM-finaalturniiril play-off'i viia ning neli aastat hiljem juba kaheksa sekka tulla.

Salumets tõi oma kõnes teiste asjade seas välja selle, et Eesti korvpall tähistab sel kolmapäeval oma 97. sünnipäeva, kiitis möödunud hooajal säranud klubisid nii meeste kui naiste seas ja ütles välja korvpalliliidu poolt seatud eesmärgid: 2021. aastal võiksid olla nii meeste kui naiste koondised EM-finaalturniiril, 2025. aastal sihivad mehed aga juba veerandfinaali jõudmist.

Lühemas perspektiivis plaanivad mehed Salumetsa sõnul sel suvel MM-i kvalifikatsiooniturniirile pääsemist.

"Tahan veel öelda, et meeste koondise eest mängigu need, kes selleks soovi avaldavad - Eesti esindamine peab tulema südamest ja see on vabatahtlik," lisas Salumets.