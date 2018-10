Jaak Karp ameeriklastega mängust: eelnevalt üks murekoht ikkagi oli

"Ma avaldasin mängu kokku leppides muret, et kui ameeriklased korraldavad mängul mingi jama, mis siis saab. Teame, et isa on neil minevikus püsti tõusnud ja minema kõndinud. Kui me saalitäie inimesi kohale kutsume ja selline jama juhtub, siis... aga nad rahustasid, et see on välistatud. See on ikkagi nende äri ja minema jalutamist ei juhtu," avaldas Karp läbirääkimiste suurima murekoha. Muus osas läks kõik isegi üllatavalt libedalt.

Ka mäng sujus. Vähemalt eelpool mainitud kartuse osas. Papa Ball sai istekoha otse platsi serval, mugaval diivanil ja kõik oli tšill.

"Pean tunnistama, et oli väga huvitav vastaste mängu näha. Ma ju teadsin, milline on nende stiil, aga et see selline välja näeb... ma ei olnud valmis. Keegi ei lähe ju nende vastu niiöelda lolli mängima, aga vaatamata sellele viskavad nad iga kord üle 120 punkti. Seal peab midagi olema. Väga omapärane," tunnistas Karp elamuse erakordsust.

Kas mõni JBA tiimi mees, kes Raplas väljakul käis, võiks tulevikus jõuda NBA-sse välja? "Tuleb tunnistada, et noorim vendadest (toim. - LaMelo Ball) on päris hea. Sealt võib täitsa tulla. Ta teeb tegelikult kõike. Kui ta tahab, siis näeb väljakut väga hästi, jookseb, hüppab, kätetöö, tal on väga hea tunnetus. Tema üllatas. Oli selgelt parem kui ma arvasin."

Rapla jäi JBA tiimile alla 123:135. Sel nädalal saavad Bambergi Brose Basketsi duubli ridades samade meeste vastu kätt proovida Kristian Kullamäe ja Henri Drell.