Eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis Eesti korvpallikoondise kapteniks olnud Rain Veideman põhjustas neli päeva tagasi meediatormi. Ta lahkus ootamatult Kalev/Cramost, et panna end proovile Itaalia esiliiga klubis Udine Amici Pallacanestro.

Alates teisipäevast viibib Veideman Põhja-Itaalias uue koduklubi juures. Täna läbis ta edukalt arstliku kontrolli, koos meeskonnaga on seljataga kaks treeningut. Esmamuljed on head, otsust Kalevist lahkuda Veideman ei kahetse.

"Itaallaste huvist sain teada laupäeva õhtul. Otsustada tuli kiirelt, sest neil oli korraga mitu rauda tules," kerib Veideman tagasi tormiliste sündmuste jada. "Igati mõistetav nende poolt, klubil oli kiirelt uut meest tarvis. Kui ühest kohast ei näkka, siis teisest või kolmandast ikka. Konsulteerisin paari mängijaga ja otsustasin riskida. Mis siis, et Itaalia esiliiga. Kalevis ja VTB-s käis mul neljas hooaega, välja polnud ma saanud. Ei, ma ei kahetse lahkumist, põdemiseks pole põhjust," jätab Veideman mulje, et Eestis tekkinud torm veeklaasis jätab ta külmaks. Küll on ta arvamusel, et sillad Kalev/Cramoga said vist põletatud. "Nad olid ikka väga tulised mu peale. Aga, mis teha. Eks Eestis on teisigi klubisid, kelle ridades mängida."

Debüüdi Itaalia klubi eest teeb viskav tagamängija pühapäeval. Võõrsil kohtutakse Imola meeskonnaga. "Tabeliseisu arvestades on tegemist tähtsa kohtumisega, läheme kohale juba päev varem," teab Veideman. Seniste treeningute põhjal ootab teda ees hoopis teistsugune mäng kui ta harjunud mängima. "Treener nõuab agressiivsust ja kogu aeg on hirmus tormamine. Treeningutel vaatan vahest imestusega, et mida kohalikud mehed teevad. Pea ees jookstakse igale poole. Aga küll ma hakkama saan, vähemalt loodan seda. Usun, et tegin Itaaliasse tulekuga õige otsuse."