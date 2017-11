INTERVJUU | Teenekas korvpallitreener Andres Sõber räägib oma elust pankrotiga lõpetanud Rakvere Tarvase järel

Teeneka korvpallitreeneri Andres Sõbra (61) elurütm on sassi löödud.

Pankrotiga lõpetanud Rakvere Tarvast enam pole ja nii juhendab Jorriks kutsutav Sõber Viru-Nigula spordihoones koolipoisse.

"Need on nii jõhkrad mehed – alguses mõtlesime, et teeme kaks korda nädalas, aga nüüd on treeningud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel,” räägib Sõber Vasta kooli 1.-3. klassi poistest.

"Tegelikult ei kipu ma kuskile, katsun kevadeni väikeste poistega siin ära hoida. Ütlen ausalt, kui see madin trennides peale tuleb, on see omamoodi elamus."

Allikas: Õhtuleht