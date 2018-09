Initsiatiivgrupp alustab tööd Tartu korvpalli uueks tõusuks

Et Tartust ei kaoks professionaalne korvpall ja professionaalne suhtumine korvpalli, tuli laupäeval kokku initsiatiivgrupp, kuhu kuuluvad Tanel Tein, Meelis Pastak, Vahur Kalmre, Tarmo Kikerpill, Paavo Russak, Ave-Gail Kaskla ja Tarmo Aru.

Initsiatiivgrupp alustab läbirääkimisi kõikide Tartus korvpalli arendada soovivate institutsioonide ja isikutega, alustades ülikoolist ja linnast. Et hoida järjepidevust palliplatsil, jagub tähelepanu ka tänasele meeskonnale. Tartu on väärt, et meil oleks oma tippmeeskond, kes osaleks eurosarjas, et meil oleks kogu mitmekesine korvpallipüramiid, et Tartus oleks korvpallihuvilistel võimalus kaasa elada tippkorvpallile, et Tartu korvpall saaks terve kogukonna asjaks. Tugevaks saame ikka kõik koos.

Meie poolt pakutav lahendus korvpalliklubi organisatsiooni ja omanike osas.

Meie mõte on, et Tartu Rock – aga seda nime peaks Tartu korvpallimeeskond taas kandma – peaks kuuluma kogukonnale. Siinjuures ei pea me sugugi silmas ainult tartlasi, vaid kõiki Rocki käekäigu eest hoolitseda tahtvaid korvpallisõpru, elagu nad kus tahes Eestimaal. Või koguni mõnes muus riigis.

Tartu korvpallimeeskonna vedajaks saaks sihtasutus Tartu korvpallikool, kelle tuumikpartneriteks oleks Tartu ülikool ja Tartu linn. Lisaks oleks tegemist kogukonna korvpallimeeskonnaga, mille osanikuks ehk püsiliikmeks saab olla igaüks. Üheks juhtorganiks saaks olema valitav uus nõukogu, mille liikmeks on kõigi osapoolte esindajad.