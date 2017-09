Indrek Visnapuu: kui meil tõesti jääb eesmärgist üks mängija puudu, miks ei võiks teda väljast sisse tuua?

Korvpallitreener Indrek Visnapuu võttis täna ETV spordiuudiste stuudios sõna välismängijate kodustamise teemal Euroopa koondise korvpallis ning leidis, et kui Eesti võtab tõesti sihiks pääseda EM-finaalturniirile, tuleks meilgi see samm lõpuks astuda.

"Kõigepealt on meil vaja selgeks mõelda, mida ja milleks. Kas me toome selle 212 cm pika mängija ja mängime kuskil piiri peal, proovime saada kohta finaalturniirile? Kas see on eesmärk?" küsis Visnapuu.

"Kõigepealt on vaja välja mõelda, mida me tahame ja siis mõelda sellele, et kui meil tõesti jääb oma eesmärgist puudu üks konkreetne mängija, keda on võimalik väljast hankida, sisse tuua, siis miks mitte, kui reeglid seda lubavad."

Välismängija kasulikkust on käimasoleval EM-il eredalt tõestanud finaali jõudnud Sloveenia Anthony Randolphi näol. Visnapuu arvates ei vähenda USA pallur Sloveenia koondise väärtust.

"Ei. Ma olen selles korvpallis nii palju olnud... Riikide korvpall iseenesest ei ole enam selline nagu 25 aastat tagasi, kui aeti asju ainult oma meestega. Nagu maailm, nii on ka korvpall muutunud rahvusvaheliseks ja globaalseks," arutles Visnapuu.