Ilja Stankevitš liitub Kregor Hermeti koduklubiga

Forca Lleida korvpalliklubi Hispaanias teatas enda ametlikes kanalites, et nendega on liitunud 19-aastane eestlane Ilja Stankevitš. Sama klubi hingekirja kuulub teatavasti ka Eesti rahvuskoondise mängija Kregor Hermet, vahendab Basket.ee.

Stankevitš on hispaanlaste kodulehe andmetel üks neljast mängijast, kes liidetakse Lleida partnerklubiga CB Alpicat.

208 sentimeetri pikkust eestlast iseloomustatakse flleida.cat veebilehel järgmiselt: "Tegemist on dünaamilise ja individuaalselt andeka mängijaga. Tal on korralik pallikäsitlus, hea jalgadetöö ja soliidne vise, mis võimaldab tal mängida nii seljaga korvi poole, kui korvist eemal. Iljal on lootustandvad füüsilised eeldused."