Hüvasti, treeneriamet! Alar Varrak asub tööle Eesti Korvpalliliidu spordidirektorina

Seoses uue ametikoha loomisega Eesti Korvpalliliidu sekretariaadis kuulutas EKL välja avaliku konkursi spordidirektori ametikoha täitmiseks. Sobivaimaks kandidaadiks osutus pikalt BC Kalev/Cramo meeskonnas peatreeneri kohuseid täitnud Alar Varrak.

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi põhjendas valikut: „Kandidaate oli mitu, kuid Alari kogemused, iseloomuomadused ja teadmised said otsustavaks.“

EKL-i presidendi Jaak Salumetsa sõnul on spordidirektori ametikoht äärmiselt vajalik. „Spordidirektor saab olema vahelüli klubide, põllul olevate mängijate ja alaliidu vahel. Lõpuks saab Eesti Korvpalliliidus olema kindel inimene, kelle poole pöörduda spetsiifilistes küsimustes. See annab peasekretärile võimaluse fokuseerida rohkem enda tööle.“ Salumetsa hinnangul on Varrakul vaatamata enda noorusele piisavalt kogemusi, et uuel positsioonil edukas olla.

Varraku enda sõnul on tegemist väga kõva väljakutsega. „Tööpõld on lai ja tegemist saab kindlasti olema palju. Olen olnud noortetreener, Eesti parima klubi peatreener ning saanud kogemusi ka välismaal. Usun, et tänu sellele suudan enda teadmistega arendada Eesti korvpalli ka üldises plaanis.“

Alar Varrak (36) oli BC Kalev/Cramo peatreener aastatel 2012-2017. Möödunud hooajal juhendas ta Leedu klubi Alytuse Dzukijat. Treeneritööd on mees teinud alates 2000.aastast.