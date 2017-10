Hooaega kahvatult alustanud Kalev vallandas peatreeneri

Tallinna Kalev/TLÜ korvpallimeeskond otsustas loobuda peatreener Raido Roosi teenetest, sest hooaja algus ei ole pakkunud rahuldavaid tulemusi. Peatreeneri kohustused võtab ajutiselt üle Kalle Klandorf.

Klubi president Sten-Erik Jantson sõnas, et otsus loobuda Roosi teenetest võeti vastu raske südamega, kuid selliselt komplekteeritud võistkonna jaoks ei ole hooaja senine algus rahuldav.

„Mängupilti vaadates ei näe ma paraku ka seda, et olukord paraneks. Meie soov on mängida kevadel medalitele ja muudatused selle saavutamiseks on vajalikud teha kohe,“ selgitas Jantson.

Kalevi esindusvõistkonna peatreeneri kohused võtab ajutiselt üle spordipensionit nautiv klubi aupresident Kalle Klandorf. Täpsed vangerdused peatreeneri kohal saavad paika novembri keskel, kui Gert Kullamäe naaseb Saksamaalt, teatas Kalevi klubi oma pressiteates.