HOMME DELFI TV-s: Reinar Halliku Korvpallikooli mäng otsepildis!

Eesti korvpallis leiab pühapäeval aset ajalooline sündmus. Nimelt näitab Delfi TV esmakordselt Saku II liiga põhihooaja mängu otseülekandes. Selleks on väga konkreetne "süüdlane", Reinar Hallik.

Algusega kell 17.45 lähevad Jõhvi spordihallis vastamisi kodumeeskond Reinar Halliku Korvpallikool/Jõhvi SK ja RSK Tarvas. Üks on suve lõpus profikarjääri lõpetanud Halliku praegune koduklubi ja „laps“ ning teine tema endine kodumeeskond. Hallik pallis Tarvase ridades aastatel 2006, 2009-10, 2011-12 ja 2015.

Hallik sõnas basket.ee-le, et mängu näitamine otseülekandes sai võimalikuks tänu tugevale turundus- ja kommunikatsioonitegevusele ning koostööle Eesti korvpalliliidu ja Delfiga. „Suur tänu Delfile, kes on nõus seda ajaloolist mängu üle kandma! See on väike samm selle suunas, et Ida-Virumaa jõuaks tagasi Eesti korvpallimaastikule,“ rääkis 33-aastane Narvast pärit korvpallur. Reinari sõnul on iga noorteklubi jaoks on erinevad väljundid väga olulised, kuid toetajaid on võrreldes profiklubidega oluliselt raskem leida. „Noortesse panustamine pole selles mõttes populaarne, et firmad ei saa otseselt nii palju vastu kui võiks. Tuleb leida erinevaid lähenemisi, kuidas klubi sponsori jaoks atraktiivsemaks muuta. Siinkohal tahaksingi tänada Alutaguse valda, Expertline`i, VIKINGMODUM-it, Stokkerit, Jõhvi Spordikooli ja Viru Basketit tänu kellele me tänasel päeval üldse toimida saame! “

Klubi eesmärkidest rääkides on Hallik optimistlik. Mees seab esikohale justnimelt noored idavirulased. „Alustame teisest liigast tasa ja targu ning suurem eesmärk on jõuda meeste võistkonnaga Eesti meistriliigasse. Peame oluliseks järk-järgult kogu Ida-Virumaa potentsiaali kaasamist. Noored peavad olema tublid trennides ja vanemad mehed üle mängima. Ainult läbi konkurentsi arenetakse! Niisama ei anta spordis midagi, tuleb ise võtta.“ Veel suvel Eesti koondises tugevaid esitusi teinud Hallik usub, et umbes kolme aasta pärast on reaalne kohalike noortega tõusta esmalt esiliigasse ja sealt tulevikus meistriliigasse.

Sel hooajal soovitakse muuta mängud, trennid ja suhtumine professionaalsemaks ning tekitada tugev konkurents meeskonnasiseselt. „Praegu käib meil trennis 14-18 mängijat aga ainult 12 pääseb mängima. Teine oluline eesmärk on rahvas saali tuua, et fännid saaksid ka Ida-Virumaal tõelise korvpallielamuse. See tekitab mõnusa tunde mängijatele ja vahva amtosfääri. Raamatukogus ei meeldi ühelegi korvpallurile mängida!“

Võrreldes Alexela korvpalli meistriliigaga, kus Hallik esindas eelmisel hooajal Pärnu Sadama meeskonda, on tasemevahe enesestmõistetavalt suur. „Eks see vahe tulebki sellest, et meie amatöörkorvpallurid treenime 1-3 korda nädalas, profid aga kuni 10 korda. Lisanduvad mängude analüüsid, videod, taktikalise poole ettevalmistus. Teisalt jälle väga suurt vahet ei ole, meistriliiga mänge näitab Delfi, meie mängu näitab Delfi,“ muheleb Hallik.

Reinar Halliku KK/Jõhvi SK mängib Saku II liigas C-alagrupis koos RSK Tarvase, BC Narva ja KK HITO/BC Karjamaaga. Pühapäevast vastast peab Reinar tingimata kõige suuremaks konkurendiks ja seda mitte ainult alagrupis, vaid kogu Virumaal. „Tarval on väga toredad fännid, kes kindlasti tulevad pühapäeval Jõhvi põrgulärmi tegema! Loodan, et Ida-Virumaa rahvas võtab ka pasunad ja trummid kaasa ning üheskoos kärarikast korvpalliõhtut nautima. Tulge kõik pühapäeval saali, Virumaa korvpalli El Classicot vaatama!“