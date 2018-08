Henri Drell valiti EMil tähtede viisikusse

Ta valiti tähtede viisikusse, kuhu mahtusid veel Vrenz Bleijenbergh (Belgia), Dmitri Ryuny (Valgevene), Gregor Glas (Sloveenia) ja Nathan Kuta (Holland). Hollandlased B-divisjoni võiduni vedanud 204cm pikkune keskmängija Kuta nimetati ühtlasi turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP). Tema keskmised näitajad 14,6 punkti ja 10,9 lauapalli.

Drell panustas Eesti koondise mängudes keskmiselt 19 punkti ja 5,7 lauapalli.

A-divisjoni turniiril Riias moodustasid tähtede viisiku Marko Pecarski, Filip Petrušev (mõlemad Serbia), Arturs Žagars (Läti), Joel Ayayi (Prantsusmaa) ja Nikita Mihhailovski (Venemaa). MVP-i tiitli pälvis 208cm pikkune Pecarski, kes viskas võidukas finaalis 34 punkti ja võttis 13 lauapalli.

Läti koondise mängujuhi Žagarsi keskmised näitajad olid 18,9 punkti ja 6,3 korvisöötu.

