Henri Drell tegi Saksamaa karjääri parima mängu, kuid klubi kaotas

Henri Drelli koduklubi Baunachi Young Pikes kaotas Saksamaa korvpalli esiliigas Padebornile 72:79.

17-aastane ääremängija tegi oma Saksamaa karjääri tulemuslikuma mängu, kogudes 20 minutiga 14 punkti, olles sellega oma meeskonna resultatiivsuselt teine. Temast rohkem punkte visas vaid üks mees.

Lisaks kanti Drelli arvele üks lauapall, vaheltlõige ja pallikaotus. Viskeid väljakult tabas ta 8-st 5, kolmeseid sealhulgas 4-st 3.

14-st mängust on Baunach võitnud vaid ühe. Tabelis annab see kindla viimase koha. Kerr Kriisa täna koosseisu ei kuulnud, tema on platsile pääsenud sel hooajal vaid ühes mängus.

PROTOKOLL